Видеонаблюдение на основе пакета Motion

Просмотреть файл [esp8266] Библиотека CMD, реализует настройку микроконтроллера и управление вашей программой через терминал.

Основная задача библиотеки, это прием пользовательских команд через UART интерфейс, их обработка и выполнение пользовательского кода, связанного с той или иной командой.

Данная библиотека позволяет реализовать:

Управление микроконтроллером Любую настройку, будь то WiFi, другие библиотеки или часть Вашей программы Вызывать Ваши задачи (функции) из терминала по команде и передавать им требуемые параметры Использовать контроллер в качестве шлюза между датчиками и программами на PC Внимание: любая команда, передаваемая в терминал обязана заканчиваться символом перевода строки "

".

Подключение библиотеки

#include <cmd.h> Инициализация объекта, к которому мы будем обращаться для добавления команд. В качестве параметра объекту необходимо передать указатель на объект Serial или любой другой схожий по типу интерфейс.

cmd command(&Serial); В функции Setup описываем какие команды требуется обрабатывать. Например, по команде "test" вызывать пользовательскую функцию с именем "myFunctionName". Имя пользовательской функции может быть абсолютно любым.

void Setup() { Serial.begin(115200); command.add("test", myFunctionName); } Пользовательская функция будет вызываться каждый раз, когда по интерфейсу Serial поступит команда "test". Если команда будет передана с параметрами, то эти параметры будут переданы в качестве аргументов пользовательской функции.

В функции loop должна находится команда вызова обработчика.

void loop() { command.handleEvents(); } Пользовательская функция обязана соответствовать ряду требований:

Не возвращать никакого результата (быть объявленной с типом void) Принимать в качестве первого аргумента переменную с типом byte в которой будет храниться число равное количеству переданных параметров Принимать в качестве второго параметра переменную с типом char** в которой будет храниться указатель на массив со всеми указателями (char*) на переданные параметры void myFunctionName(byte argc, char** argv) { /* ... */ } Функция всегда должна иметь такой вид, даже если не подразумевается, что ей будут передаваться какие-либо параметры.

Чтобы перебрать все переданные параметры и вывести их в консоль, можно воспользоваться следующим примером

void myFunctionName(byte argc, char** argv) { if (0 < argc) { for (uint8_t i = 0; i < argc; i++) { Serial.printf("%i. %s

", i, argv[i]); } } } Пример вызова пользовательской функции без параметров и с ними

# test No parameter was passed # test p1 p2 p3 p4 p5 0. p1 1. p2 2. p3 3. p4 4. p5 Помните, что параметры представлены в виде указателей и работать с ними нужно как с обычными переменными не получится т.к указатель содержит не значение переменной (переданный параметр), а указатель на ту область памяти микроконтроллера в которой это значение находится.

Чтобы сравнить два значения, например, параметр под индексом 0 (идет первым в списке) с каким-либо значением в программе, воспользуйтесь функцией strcmp, которая возвращает целочисленное значение, указывающее на лексическое расхождение строк. Если строки равны, то возвращаемое значение равно 0.

if (!strcmp(argv[0], "wifi")) { Serial.println(F("Первый аргумент WiFi")); } else { Serial.println(F("Первый аргумент НЕ WiFi!!!")); } Для копирования значения указателя в другую переменную с типом char можно воспользоваться функцией strcpy

char myVar[20]; strcpy(myVar, argv[0]); if (myVar == "123456") { Serial.prinln(F("ok")); } Также можно обернуть указатель объектом String и получить весь функционал этого объекта, который будет содержать значение параметра

String param1(argv[0]); // String param1 = argv[0]; Serial.printf("argv[0] length: %i

", param1.length()); Serial.printf("argv[0] is integer?: %s

", param1.toInt() ? "YES" : "NO"); if (param1 == "qwerty") { Serial.println(F("Hello QWERTY!")); } С библиотекой идут несколько примеров, в том числе и пример конфигурации WiFi в режиме STA.

Автор Kitsum Добавлен 05.12.2018 Категория Библиотеки

